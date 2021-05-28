"Людей никто не спрашивает". Ашманов разнес в Госдуме цифровизацию образования

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов резко раскритиковал цифровизацию образования на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое было посвящено введению в школах уроков "цифровой грамотности". Видео выступления доступно в Youtube.

Ашманов известен своей критикой цифровизации. Как специалист, более 30 лет занимающийся разработками в области искусственного интеллекта, он отмечает, что цифровизация образования - это нажимание на кнопки и пользование бытовой техникой, а не обучение информационным технологиям. И более того, это мешает настоящему изучению математики и информатики, которой обучают прежде всего на бумаге. По факту оказывается, что все это просто разрушает традиционное образование, уверен он.

На заседании он все это повторил и сказал, что учить детей нажимать на кнопки не нужно, они это и так умеют лучше взрослых. А что касается цифровой безопасности, то здесь происходит подмена понятий и под нею понимают цифровизацию вообще и цифровизацию образования в частности, которую навязывают безапелляционно, не слушая общественность. И это несет большие риски.

"Цифровизация не связана с безопасностью, она ее ухудшает. Зачем нужно повышать степень цифровизации в школах? Дети портят себе глаза. Есть программа министерства просвещения об использовании смартфонов. Смартфоны не предназначены для того, чтобы долго сидеть за экраном. Они портят зрение, позвоночник", - рассказал Ашманов.

"Я вам официально говорю, что это фейк", - вставил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ашманов ответил, что это не фейк. И подчеркнул, что людей не спрашивают, нет никаких опросов.

"Надо включить еще одного участника - общество. У вас его нет. Вы говорите, что если вы договоритесь с бизнесом, то все будет прекрасно. Из чего это следует? У бизнеса есть свои интересы. В предполагаемом составе рабочей группы "Сбер". Какое отношение имеет "Сбер" к безопасности детей? Зачем бизнес тащить в тему безопасности детей?" - подчеркнул эксперт.

Он предложил провести опросы на тему цифровизации образования, включить родительские организации в рабочую группу.

Педседатель комитета Госдумы Александр Хинштейн был заметно раздражен и ему было неприятно выслушивать мнение специалиста, не согласного с политикой властей.

"Я понимаю, что вы лучше всех все знаете, но давайте будет друг друга уважать", - сказал он, во второй раз назвав Ашманова "всезнающим".

"А чего это вы на меня наезжаете лично, я же вам ничего подобного не говорил. Вам не нравится мое мнение? Я задаю вопрос: можно ли рассчитывать на участие общества в этом вопросе?" - спросил Ашманов.

Хинштейн только ответил, что Ашманов приглашен на заседание и должен вести себя корректно. И вообще мнение общественности для власти важно, но есть разные ограничения. Но Ашманов настаивал: "Как спросить родителей?"

На это у Хинштейна ответа не было. Он снова косвенно упрекнул Ашманова, выразив надежду, что не будет самопиара.

"Где вы здесь увидели самопиар? Я переживаю за своих и ваших, между прочим, детей. Я прошу опросить родительское сообщество, создать инструмент взаимодействия с обществом, где здесь пиар?" - закончил Ашманов.

В итоге никакой реальной дискуссии не получилось, Хинштейн подчеркнуто ее избегал, давая понять, что он проводит протокольное мероприятие и поэтому готов послушать выступления неугодных экспертов, но обсуждать цифровизацию по существу не собирается. Вместо дискуссии он время от времени переходил на личность Ашманова, отпуская колкости в его адрес.

Было весьма убедительно показано, что власти не собираются прислушиваться к мнению общественности по этому вопросу, лишь имитируя учет позиции родителей. Потому что вопрос, как и где родители могут высказать свое отношение к цифровизации образования, так и остался без ответа. Видимо, вопрос этот очень неудобный, и чиновники предпочитают его просто игнорировать.