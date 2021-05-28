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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

"Red wings" запустила полётную программу из аэропорта Перми

С 28 мая авиакомпания "Red Wings" запустила полётную программу из пермского аэропорта "Большое Савино". Первым торжественно встретили рейс из Москвы ("Домодедово"), сообщили Накануне.RU в аэропорту Перми.

Самолёт Airbus 320 эффектно приветствовали в аэрогавани. По авиационной традиции, воздушное судно после приземления проследовало под водяной аркой, созданной на рулёжной дорожке с помощью брандспойтов пожарных автомобилей. Рейсы Москва – Пермь – Москва будут выполняться ежедневно. Из "Домодедово" самолет будет отправляться 7.20 и приземляться в Перми в 11.35. Из Перми рейс будет вылетать в 12.35 и приземляться в Домодедово в 13.05 (указано местное время для каждого аэропорта).

Также новые рейсы "Red Wings" соединят столицу Прикамья с курортами Краснодарского края и Крыма. С 31 мая запустятся полёты в Сочи, которые будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, а уже с 3 июня "красные крылья" по четвергам и воскресеньям полетят в Симферополь.

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Теги: Red wings, Большое Савино



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