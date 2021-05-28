28 Мая 2021
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Многодетную мать из Сургута, сожитель которой избил ее маленьких детей, будут судить

В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней многодетной матери. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, в феврале в квартире одного из домов были обнаружены обнаружены полуторамесячный мальчик, его полуторагодовалая сестра с телесными повреждениями тяжелой степени в виде травм головы и других частей тела. Обвинение в избиении было предъявлено 31-летнему местному жителю, который является отцом полуторамесячного мальчика и отчимом полуторагодовалой падчерицы.

Кроме того, в доме был трехлетний ребенок-инвалид в истощенном состоянии.

Муж женщины арестован на два месяца.

В силу того, что мать пострадавших ограничена в родительских правах, дети оказались под опекой. Во время прокурорской проверки орган опеки уличены в некачественной профилактике жестокого обращения с детьми. Внесены представления заместителю губернатора региона (какому именно, не уточняется), управлениям МВД России по автономному округу и Сургуту, главе администрации экономической столицы Югры.

К дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица. По материалам прокурорской проверки, против матери пострадавших возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Прокуратура Дагестана обратилась в суд с иском о лишении ее родительских прав в отношении еще двух детей, живущих отдельно от нее в этой кавказской республике.

По версии следствия, обвиняемая с мая 2020 по 9 февраля 2021 года не заботилась о своих детях. Свой заработок она отдавала сожителю, который тратил деньги, в том числе на покупку наркотиков. Зная, что после употребления наркотиков ее сожитель становится агрессивным, женщина оставляла с ним детей.

Свою вину обвиняемая не отрицала. Себя она оправдывала тем, что боялась своего сожителя. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Теги: избиение, дети, отец, отчим, мать



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