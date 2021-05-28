28 Мая 2021
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ТЦ Мега в Екатеринбурге (2021) | Фото: malls.ru

В ТЦ "Мега" в Екатеринбурге эвакуируют посетителей

Посетителей торгового центра "Мега" в Екатеринбурге эвакуируют. Об этом сообщает Telegram-канал "Свет Екатеринбург" со ссылкой на видео очевидцев.

Накануне.RU обратились к руководителю пресс-службы областного полицейского главка Валерию Горелых, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в ТЦ.

"Хочу упокоить работников крупной торговой сети и посетителей. Ничего криминального в магазине не происходит. Сработала пожарная сигнализация на одном из объектов, после чего были предприняты необходимые в подобных случаях меры реагирования", - заключил Горелых.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: эвакуация, ТЦ Мега, Екатеринбург



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