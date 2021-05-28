В ТЦ "Мега" в Екатеринбурге эвакуируют посетителей

Посетителей торгового центра "Мега" в Екатеринбурге эвакуируют. Об этом сообщает Telegram-канал "Свет Екатеринбург" со ссылкой на видео очевидцев.

Накануне.RU обратились к руководителю пресс-службы областного полицейского главка Валерию Горелых, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в ТЦ.

"Хочу упокоить работников крупной торговой сети и посетителей. Ничего криминального в магазине не происходит. Сработала пожарная сигнализация на одном из объектов, после чего были предприняты необходимые в подобных случаях меры реагирования", - заключил Горелых.