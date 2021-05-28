Кремль объяснил случаи отказа принять рейсы из ЕС в обход Белоруссии

Случаи отказа Москвы принимать рейсы из ЕС, летящие в обход Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России, заявили в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, авиационные власти усиленно работают над решением проблемы.

По его словам, самолеты европейских авиакомпаний, облетающие Белоруссию, "просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы". Песков назвал ситуацию экстраординарной, передает ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Росавиация обсуждает вопрос по изменению маршрутов из европейских государств. Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии.

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

Несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.