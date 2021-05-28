УВЗ внедряет в производство высокотехнологичные установки лазерной и плазменной резки

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) внедряет в производство восемь новых высокотехнологичных установок плазменной, лазерной, термической и гидроабразивной резки для цехов вагоносборочного и механосборочного производств. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, применение данных современных технологий позволяет избежать изготовления дорогостоящей штамповой оснастки и перенастройки прессового оборудования, которое уже задействовано на производстве серийной продукции. При этом номенклатура используемых материалов может быть внушительно расширена.

В цехе холодной штамповки установлена машина лазерной резки. Применение высокоточных лазерно-технологических комплексов снижает трудоёмкость до 100 и более раз. Две новых машины термической резки задействованы в термическом цехе №2. Установка гидроабразивной резки приобретена для цеха общей сборки, механосборочного цеха №4 и термического цеха №3. Машина плазменной резки установлена в цехе сварки и механической обработки корпусов. На ней осуществляется изготовление деталей из листа толщиной от 0,4 мм до 30 мм, при этом погрешность не превышает 1 мм.

Двумя годами ранее на УВЗ внедрена технология кислородной плазменной резки. Она позволяет отказаться от операций зачистки кромок, а значит, также значительно снижает трудоёмкость изготовления деталей и в 1,8 раза повышает производительность резки.

Внедрением в производство установок механической и термической резки занимаются специалисты отдела главного сварщика Уралвагонзавода. В мае этого года они отмечают не только профессиональный праздник – День сварщика, но и юбилей. 3 мая 1936 года на предприятии было организовано Центральное сварочное бюро, и этот день считается началом истории сварочного производства на Уралвагонзаводе.

На предприятии работают порядка 1,5 тыс. сварщиков – это основная специальность для Уралвагонзавода. В их арсенале оборудование для всех основных способов сварки, резки и пайки. Каждое изделие УВЗ - это сотни сварных узлов и швов. Например, при производстве одного серийного вагона их необходимо выполнить более километра. В год на Уралвагонзаводе производится свыше 50 тыс. километров сварочных швов – это больше длины экватора. А сварочной проволокой, которая расходуется в течение года при изготовлении вагонов и спецтехники, землю можно опоясать 4 раза.