Впервые в Екатеринбурге будет работать сразу 16 выездных пунктов вакцинации от COVID-19

Теперь еще больше жителей уральской столицы может привиться от коронавирусной инфекции. Начиная с сегодняшнего дня и по 6 июня, горожане могут посетить рекордные для Екатеринбурга 16 выездных пунктов вакцинации, которые расположены в местах наиболее высокого скопления людей.

На этой неделе к торговым центрам присоединился и Екатеринбургский государственный цирк, в котором за первые два дня работы привились более 260 человек. Как сообщили Накануне.RU в оперштабе по Свердловской области, всего в ТЦ Екатеринбурга с момента открытия первого мобильного пункта, успело привиться 18 тыс. 981 человек, и еще 3 тыс. 757 – в других городах Свердловской области.

В Екатеринбурге до первых чисел июня будут действовать следующие точки:

ТДЦ "Свердловск" (ул. Героев России, 2) – 28 мая с 15.00 до 19.00

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 28 мая по 6 июня (ежедневно) с 12.00 до 18.00

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 31 мая, 1,2 и 4 июня с 10.00 до 15.00

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – 1 - 6 июня (ежедневно) с 15.00 до 19.00

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 2 и 3 июня с 14.00 до 19.00

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – 3 июня с 15.00 до 19.00

Леруа Мерлен (Металлургов, 74) - 1 июня с 10.00 до 18.00

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 1 и 3 июня с 11.00 до 14.00

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – 28 мая с 10.00 до 18.00

ТЦ "МЕГАПОЛИС" (8 Марта, 149) – 2 июня с 11.00 до 14.00

ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) – 31 мая, с 1 по 5 июня (ежедневно) с 16.00 до 19.00

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 31 мая по 4 июня (ежедневно) с 13.00 до 19.00

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 29 мая по 6 июня с 10.00 до 14.00 (ежедневно)

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 2 июня с 16.00 до 19.00

ТЦ "Таганский ряд" (ул. Техническая, 19) – 5 июня с 10.00 до 14.00

ТРЦ "Карнавал" (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 2 июня с 13.00 до 18.00

Леруа Мерлен (пер. Базовый, 45) – 3 июня с 10.00 до 18.00

В Верхней Пышме:

Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 29 мая с 10.00 до 13.00, 2 июня с 17.00 до 20.00, 5 июня с 10.00 до 13.00 (мобильный пункт вакцинации).

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 29 и 30 мая с 10.00 до 20.00, с 31 мая по 4 июня (ежедневно) с 16.00 до 20.00.

Напомним, что пройти вакцинацию в мобильном пункте можно без предварительной записи. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуем заполнить прикрепленные документы заранее.