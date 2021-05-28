28 Мая 2021
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Спорт Тюменская область
Спорткомплекс Молодость, Тобольск (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тобольске появится центр спортивной гимнастики

В Тобольске к лету 2023 г. откроется центр спортивной гимнастики. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в духовную столицу Сибири, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Глава региона побывал в реконструированном спорткомплексе "Молодость". Он осмотрел баскетбольный и тренажёрный залы, большой и малый бассейны, пообщался с юными атлетами и ветеранами спорта.

Реконструкция комплекса началась в 2019 г. и завершилась в мае 2021-го. В спортивном комплексе планируется развивать баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивные танцы, фитнес, аква-аэробика, ОФП, адаптивная физическая культура, йога и другие.

Максим Афанасьев. Александр Моор, СК Молодость, Тобольск(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Спорткомплекс Молодость, Тобольск(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"Мы не снижаем, а наоборот увеличиваем число систематически занимающихся спортом тоболяков. Сейчас это чуть больше половины от численности населения. Этот показатель напрямую зависит от доступности спортивной инфраструктуры", - написал глава Тобольска Максим Афанаксьев в своём Instagram.

В результате реконструкции СК "Молодость" выросли площади спорткомплекса.

"До реконструкции здесь занималось 748 человек, сейчас же будут заниматься 1 тыс. 148. Мы закроем возрастающую потребность в оздоровительных услугах взрослых и пожилых людей. Предоставим возможность детям и подросткам заниматься игровыми видами спорта, востребованным в нашем городе плаванием, и другими спортивными направлениями. График работы будет максимально удобным для посещения. Тоболяки любят заниматься спортом с раннего утра, поэтому уже в семь часов спорткомплекс будет открыт и до 23.00 принимать спортсменов и физкультурников", - написал Афанасьев.

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Теги: центр спортивной гимнастики, СК Молодость, Александр Моор, Максим Афанасьев



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