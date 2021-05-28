28 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Прикамье введен особый противопожарный режим: нарушителей ждут большие штрафы

В Пермском крае вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать с 7 июня по 10 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Махонин. Гражданам запрещается разведение костров и использование открытого огня вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

В этот период штрафы для нарушителей будут увеличены. Так, для физических лиц штрафы возрастут в 2,5 раза и составят 4-5 тыс. руб., для должностных лиц – в 2 раза, до 20-40 тыс. руб. Штраф для юридических лиц возрастет в шесть раз и достигнет 300-500 тыс. руб.

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Теги: особый противопожарный режим, штрафы



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