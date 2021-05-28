Подбросившим наркотики Голунову экс-полицейским вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к реальным срокам.

Обвинение запрашивало 16 лет колонии для бывшего замначальника отделения УМВД по ЗАО Игоря Ляховца (получил 12 лет), и по 12 для его подчиненных Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева (получили по 8 лет каждый).

Денис Коновалов единственный из фигурантов признал вину и дал показания, рассказав, что Голунову подкинули наркотики. Ему сторона обвинения просила 7 лет (дали 5), сообщает Mash.

Экс-полицейских также лишили права занимать государственные должности и лишили званий. Каждый осужденный обязан выплатить миллион рублей в пользу Голунова.

Напомним, дело Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.