28 Мая 2021
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Общество В России
(2004) |

Кабмин запретит пластиковые трубочки и ватные палочки

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

Речь о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде, пояснила она.

Кроме того, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, передает ТАСС.

Ранее в России предложили исключить из гражданского оборота цветной пластик. Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, он не идет на переработку.

Напомним, в Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".

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Теги: пластик, ватные палочки, пластиковая посуда, виктория абрамченко



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