Кабмин запретит пластиковые трубочки и ватные палочки

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

Речь о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде, пояснила она.

Кроме того, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, передает ТАСС.

Ранее в России предложили исключить из гражданского оборота цветной пластик. Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, он не идет на переработку.

Напомним, в Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".