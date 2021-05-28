В Югре главе "ЮРЭСК" вменили незаконную трату 740 "казённых" тысяч

В Югре гендиректору АО "ЮРЭСК" вменяют хищение у организации крупной суммы, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия генеральный директор АО "Югорская региональная электросетевая компания" ("ЮРЭСК") в сентябре 2018 г. фиктивно трудоустроил в организацию доверенное лицо знакомого тренера по волейболу. В сентябре 2018 – ноябре 2019 гг. "работник" получал зарплату, которую передавал тренеру в счёт оплаты личных увлечений гендиректора.

27 мая в служебных помещениях акционерного общества и в квартире его гендиректора прошли обыски, изъята интересующая следствие документация. Подозреваемый задержан, за него внесён залог в 500 тыс. руб.