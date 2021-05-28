Коллекцию часов и бриллианты изъяли у фигуранта по делу о махинациях в ЖКХ в Иркутске

В Иркутской области задержаны девять руководителей управляющих компаний. Возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере", сообщает СУ СКР по региону.

При обыске в коттедже основного фигуранта обнаружена коллекция часов мировых брендов, 20 ювелирных изделий с бриллиантами, а также автомобиль Infiniti QX80.

По данным следствия, руководство трех коммерческих организаций, обслуживающих более 1500 домов в Иркутске, по отлаженной схеме получало незаконное денежное вознаграждение от подрядчиков.

С подрядными организациями обвиняемые заключили договоры по техобслуживанию многоэтажек и уборке лестничных клеток. Исполнители обязывались возвращать обвиняемым откат в размере 5–10% от суммы сделки под угрозой прекращения сотрудничества.

В преступную схему были вовлечены не менее 23 подрядчиков, которые в свою очередь, возвращали заказчику от 3 до 5 млн рублей ежемесячно.

Пятерых обвиняемых суд заключил под стражу, остальным избран в качестве меры пресечения домашний арест. Пять человек признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.