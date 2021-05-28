Орлов показал вариант новой пятитысячной купюры с изображением мэрии Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показал возможный вариант изображения города на новой пятитысячной купюре.

Напомним, в марте Центробанк объявил о поэтапной модернизации банкнот "с целью повышения их качества". Планируется, что до 2025 года в обращение будет выпущено сразу шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном.

На лицевой стороне банкнот номиналом в 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся, соответственно, изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На их оборотной стороне будут достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Сегодня в своем Instagram Алексей Орлов рассказал, что в комиссию, которая должна определить дизайн новой пятитысячной банкноты, включены представители Екатеринбурга.

"Благодарен Центробанку за сотрудничество в этом вопросе", - отметил глава уральской столицы. Также он показал, как может выглядеть новая купюра - на ней изображена мэрия.

От Екатеринбурга в комиссию вошли член Союза писателей России и Союза архитекторов РФ Владимир Блинов; заслуженный архитектор РФ, почетный гражданин города Михаил Вяткин; директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и глава Общественной палаты Свердловской области и регионального Союза журналистов Александр Левин.

Как сообщало Накануне.RU, сам мэр уже заявлял, что считает "прекрасным вариантом" здание администрации города.