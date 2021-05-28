На Урале от коронавируса скончался руководитель ГАУЗ СО "МИАЦ" Сергей Тарадай

Сегодня на 57 году жизни после непродолжительной болезни скончался руководитель ГАУЗ СО "МИАЦ" Сергей Сергеевич Тарадай. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе центра.

Сергей Сергеевич работал в сфере здравоохранения с 2015 г. и возглавлял отдел информационной безопасности в МАУ "Центр "Мединком". В 2019 г. он возглавил отдел информационных технологий МАУ "Детская городская клиническая больница № 9". С апреля 2020 г. – МАУ "Центр "Мединком", а в октябре того же года занял пост начальника ГАУЗ СО "МИАЦ", в которой и работал по сегодняшний день.

"Нас всегда восхищали такие качества Сергея Сергеевича, как трудолюбие, упорство в достижении целей, высокая ответственность. Скорбим в связи с кончиной Сергея Сергеевича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Сергей Тарадай заболел COVID-19 полторы недели назад, и последние два дня пробыл в коме. Болезнь наступила внезапно, поражение легких составило 80%.