В Прикамье правоохранители предотвратили заказное убийство

В Прикамье правоохранители предотвратили заказное убийство. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, 50-летнего жителя Кунгура обвиняют в организации и приготовлении к убийству по найму.

Лишить жизни подозреваемый планировал 66-летнего предпринимателя. Мотивом преступления следователи называют личную неприязнь. Исполнить задуманное подозреваемый решил чужими руками - наемному киллеру готов был заплатить 800 тыс. руб. за совершение убийства. Однако довести задуманное до конца злоумышленник не смог - он попал в поле зрения полицейских и следственного комитета и был задержан после того, как передал всю сумму денег киллеру, который работал под контролем оперативников.

Суд отправил подозреваемого под стражу.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.