28 Мая 2021
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Экономика Краснодарский край
правительство краснодарского края, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экономика Кубани восстанавливается. Рост валового регионального продукта за 4 месяца составил 104,2%

Рост валового регионального продукта Краснодарского края за 4 месяца составил 104,2%, передает корреспондент Накануне.RU Такая позитивная динамика зафиксирована специалистами впервые за период с мая 2020 года.

Драйверами экономического роста стали отрасли экономики, относящиеся к потребительской сфере. Например, оборот розничной торговли с начала года вырос до 111,6%, оборот общественного питания увеличился до 125,9%,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Также хорошее развитие отмечается в промышленном производстве – 105,7%. По предварительным оценкам специалистов, к концу текущего года ожидается рост до 113,6%.

"Рост валового регионального продукта по итогам прошлого «пандемийного» года составил 96,2%. 2021 год станет периодом восстановления экономики края. Статистические данные за первые четыре месяца уже свидетельствуют о постепенном улучшении ситуации, особенно в секторах, наиболее пострадавших от пандемии", – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Компенсационный рост ожидается в сфере туризма – порядка 140%. Значительное влияние на рост экономики окажет динамика сельскохозяйственного производства, где увеличение объемов прогнозируется на уровне 109,5%", – добавил вице-губернатор Игорь Галась.

Добавим, что в «допандемийный» 2019 год ВРП по итогам первых 4 месяцев составлял 99,6%, в этом году край уже вышел на показатель 104,2%.

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Теги: валовы региональный продукт, кубань, краснодарский край, кондратьев



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