К расследованию инцидента с авиалайнером Ryanair подключилось ФБР

Инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США. Об этом сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

По его словам, ФБР, скорее всего, начало расследование, потому что среди пассажиров были граждане США.

Самолет все еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку идут следственный действия. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета, передает "Интерфакс".

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила о начале расследования ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.