28 Мая 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

В торговом центре "Леруа Мерлен" в Сургуте открылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В Сургуте открывается мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Бесплатно поставить прививку теперь можно в торговом центре "Леруа Мерлен" по выходным с 12.00 до 17.00. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья и медпрофилактики в Сургуте.

Вакцинация "Спутником V" проходит без предварительной записи. Для этого необходимо иметь паспорт, подтверждающий возраст старше 18 лет, и СНИЛС: данные будут внесены на портале Госуслуги" для получения прививочного сертификата.

Мобильный пункт оснащен всем необходимым для качественного оказания медицинской помощи горожанам. Перед прививкой пациент проходит осмотр и термометрию. При отсутствии противопоказаний медсестра проведет вакцинацию первым компонентом вакцины.

Напомним, что второй компонент вакцины необходимо поставить через 21 день после первой вакцинации. О месте и времени пациенту будет сообщено сразу после процедуры. Также на месте медицинским работникам можно будет задать интересующие вас вопросы о защите от коронавирусной инфекции.

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Теги: COVID-19, коронавирус, вакцинация, ТЦ, Сургут



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