Возможная национализация оборонных предприятий - шаг в рамках транзита власти?

Ситуация с гособоронзаказом может свидетельствовать о начале транзита власти в стране. Президент РФ Владимир Путин допустил национализацию предприятий, не выполняющих ГОЗ, а недавно Счётная палата в докладе подвергла критике приватизацию, осуществлявшуюся при премьере Медведеве. По мнению политолога Ильи Гращенкова, происходящее говорит о готовности федерального центра к огосударствлению всей экономики страны. Однако такой шаг может быть сделан лишь для перераспределения собственности.

"Доклад Счетной палаты Кудрина не так уж и конфликтует с идеями об огосударствлении экономики страны. Скорее даже наоборот, он подтверждает старый девиз — сгущай и растворяй. Вслед за национализацией должен стартовать очередной виток приватизации, но уже для правильных людей, что вполне укладывается в логику предстоящего трансфера власти", - приводит слова Гращенкова агентство Infox.

Напомним, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на марафоне российского общества "Знание", рассказал об эффективности планового подхода, позволившего повысить уровень современности отечественных ядерных сил. Также он предложил внедрить армейские технологии управления и контроля в гражданских отраслях.