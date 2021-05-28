28 Мая 2021
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Общество Пермский край
детский лагерь, уральские самоцветы (2021) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" направит более 97 млн рублей на организацию оздоровления детей сотрудников

Летняя компания оздоровления детей сотрудников «Уралкалия» стартует на днях. Такие проекты компания реализует каждое лето, передает корреспондент Накануне.RU.

Дети сотрудников традиционно дети отдыхают в загородном лагере «Уралкалий» «Уральские самоцветы» (Соликамск, Пермский край) и в оздоровительном лагере «Вита», расположенном на берегу Черного моря (Анапа, Краснодарский край). Кроме того, 270 детей впервые смогут провести лето в городском оздоровительном лагере «Дружба» в пригороде Березников Пермского края.

Всего за летний период «Уральские самоцветы» посетят 816 детей в возрасте от 7 до 12 лет, организовано четыре смены по 21 день, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий". "Уральские самоцветы" оснащены всеми необходимыми удобствами для занятий различными видами спорта и возможностями для отдыха: крытым бассейном, клубом, площадкой для выступлений на открытом воздухе и различными игровыми площадками. Отдыхающие будут проживать в корпусах (в четырехместных комнатах) с современным оборудованием, а питание в лагере будет подаваться пять раз в день. Летняя кампания будет проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными Роспотребнадзором, которые применяются к организации оздоровительных мероприятий и мероприятий по оздоровлению детей."

летний отдых, пляж, дети, море(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В оздоровительном лагере «Вита» в Анапе 824 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет также смогут расслабиться и принять участие в мероприятиях по оздоровлению. Детям также будет выделено четыре смены по 21 день.

Стоимость путевки для сотрудников Группы «Уралкалий» по отправке детей в детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» и оздоровительный лагерь «Вита» составит не более 10% от нормативной стоимости. Остальные расходы на летние каникулы для детей сотрудников будут покрываться Компанией в рамках социального пакета.

Ирина Константинова, директор по персоналу "Уралкалия", говорит:" Возможность для детей сотрудников «Уралкалия» хорошо отдохнуть, поправить здоровье и принять участие в досуге остается одним из приоритетных направлений социальной политики Компании. В этом году на финансирование досуга и оздоровления детей будет направлено более 97 млн ​​рублей".

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Теги: уралкалий, летний отдых, уральские самоцветы, дети сотрудников



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