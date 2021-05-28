28 Мая 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге усилят работу по эвакуации авто нарушителей

Работа по эвакуации автомобилей с улиц Екатеринбурга будет усилена. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Речь идет о нарушителях правил дорожного движения, которые паркуются в зонах действия знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов давал поручение подготовить все необходимые документы, чтобы получить разрешение на деятельность по эвакуации и хранению транспортных средств.

Как отметили в мэрии, документы были получены 30 апреля. Теперь штрафная стоянка на улице Гурзуфской, 48а, рассчитанная на 150 машиномест, готова полноценно принимать транспорт нарушителей.

Напомним, недавно на улице Шарташской в Екатеринбурге установили новые дорожные знаки - "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор".

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Теги: эвакуация, автомобили, Екатеринбург



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