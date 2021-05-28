28 Мая 2021
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Общество
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Роспотребнадзор призвал переболевших COVID-19 сделать прививку спустя время

Роспотребнадзор рекомендовал людям, переболевшим COVID-19, сделать прививку от коронавируса, но спустя время.

На сайте ведомства поясняется, что коронавирус формирует естественный иммунитет, однако пока нет точных данных о его длительности и эффективности.

По рекомендации Роспотребнадзора, переболевшим необходимо привиться через несколько месяцев после заболевания.

Ранее глава центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что не менее чем у 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела. Таким людям для гарантированного появления иммунитета стоит сделать прививку.

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Теги: коронавирус, прививка, COVID-19



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