В Екатеринбурге снова переверстывают проектную документацию новых веток метро

В администрации Екатеринбурга вновь зашла речь о развитии подземного метро в уральской столице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Обсуждения проходили при участии замглавы города Рустама Галямова и Алексей Бубнов, а также представителей строительной компании "Мосинжпроект" (город Москва), которые и пообещали сформировать предложения по улучшению транспортной развязки под городом.

"Я могу заверить, что мы работаем и продолжим работать над планированием строительства метро с применением самых новых технологий. У нас намечен ряд встреч для актуализации существующих планов, потому что время не стоит на месте и те документы, которые формировались еще 10 лет назад, уже не соответствуют современной ситуации", - заявил ранее глава города Алексей Орлов.

Он также отметил, что строительство метро необходимо для развития Екатеринбурга в целом. Так, помимо развития уже существующей ветки, планируется построить вторую с 11 станциями, которая соединила бы запад и восток уральской столицы. По словам директора екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди, на данный момент идет работа с проектной документацией.

"Метро – самый удобный, доступный и, что важно, быстрый вид транспорта. Поэтому его необходимо развивать в ближайшее время. Это касается как строительства второй ветки, так и продления первой. Да, проект дорогостоящий, но он того стоит", – подчеркнул руководитель метрополитена.

Как отметил заместитель генерального директора компании "Мосинжпроект" Антон Жиганов сокращение количества транспорта в центре города благоприятно скажется на экологической обстановке. Таким образом, в ближайшие годы екатеринбуржцам и вовсе не понадобится личный транспорт для перемещения внутри города, а транспорт будет распределен в отдаленные районы.

"Задача властей – развивать город для всех его жителей, учитывая интересы как автомобилистов, так и пешеходов. В Москве уже есть положительные результаты подобной практики: удачно спроектированная транспортная инфраструктура позволяет оставить свой автомобиль дома и добраться в любой район города без дополнительных временных затрат", - заявил Жиганов.

После того, как специалисты московской строительной компании посетят Екатеринбург, они дадут оценку сети общественного транспорта города, и предложат варианты по ее модернизации. Таким образом будет решено, какое направление и в какой объеме необходимо развивать для оптимальной организации городской инфраструктуры.