Нефть и газ по СМП разрешат перевозить только судам, построенным в России

Минпромторг РФ подготовил проект постановления по которому перевозить уголь, нефть и газ (в том числе сжиженный), а также газовый конденсат по Севморпути (СМП) смогут только суда российской постройки, сообщает "Ъ".

Также в списке: каботаж, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море, санитарный, карантинный и другие виды контроля, а также ледокольная и лоцманская проводки. Цель нововведений — развитие импортозамещения в судостроении и обеспечение заказами российских верфей.

Как сообщил Накануне.RU аналитик Финансового университета Игорь Юшков, инициатива - результат лоббистских усилий "Роснефти".

"Если мы говорим про транзитные перспективы СМП для международных перевозчиков углеводородов, то, в общем-то там никто ничего не возит. И кроме производителей углеводородов из России ничего возить не будет. Гораздо более важными в этом плане являются лоббистские усилия "Роснефти" для загрузки судоверфи "Звезда". запрет на использование иностранных судов приводит к тому, что надо обязательно размещать заказы на российских верфях. А российские верфи - это фактически "Звезда". Именно они собираются строить ледового класса для перевозки газа и нефти. При этом другие группы частично пролоббировали себе отказ от этой идеи. "НОВАТЭК" может использовать 15 судов-газовозов, которые построил для "Ямал-СПГ" и арендует, и те, которые дополнительно закажет в Южной Корее дя "Обского СПГ". На самом деле здесь есть возможность получать исключения по этим ограничениям. А по углю - здесь сложно сказать. Если будут строить новые суда - это приведет к удорожанию проектов, которые итак на грани рентабельности и вообще под сомнением их реализация стоит, потому для угля это тоже неприятная история", - сообщил эксперт.

По данным Минтранса РФ, сейчас ведутся консультации с Минпромторгом, производителями судового оборудования, представителями верфей и судовладельцами для того, чтобы определить баланс между потребностями судовладельцев и возможностями производителей судового оборудования и судостроительных предприятий, для поэтапного и плавного перехода к большей локализации строительства судов в РФ.