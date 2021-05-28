Власти хотят запретить доступ в любые коллективы детям без всех прививок

В Совете Федерации разрабатывают законопроект, который запретит детям без всех плановых прививок посещать детский сад, школу и вообще все коллективы. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что может быть введено требование о предоставлении справки о перенесенных инфекционных заболеваниях и прививках при поступлении в вуз, при приеме на работу в школы и больницы.

Также есть фраза о том, что родители, когда подписывают отказ от прививки, должны подписать и то, что они ознакомлены с недопуском их детей в организованные коллективы. То есть невакцинированных детей хотят полностью изолировать и фактически сделать изгоями. При этом, насколько можно судить, речь идет об отсутствии хотя бы одной прививки из нацкалендаря.

Сейчас он включает вакцинацию от гепатита В, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, свинки и содержит около трех десятков уколов, большинство из которых приходится на детский возраст. Список собираются расширить, включив в него еще несколько прививок.