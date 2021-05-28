Стало известно о проверке показаний Фургала по новейшей методике

Расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, СКР впервые применил новейшую методику проверки показаний с использованием компьютерных программ, сообщает "Коммерсантъ".

Фургалу в течение трех часов задавали более 50 вопросов по уголовному делу в присутствии адвокатов, записывая ответы на видео. Затем видеопротокол обработали с помощью двух программ: компьютерной технологии анализа голоса и автоматизированной системы для выявления лицевых экспрессий человека.

Газета сообщает, что эксперты, которые приняли участие в исследовании, заявили о "вербальных и невербальных признаках, указывающих на неискренность обвиняемого".

На конкретные вопросы он отвечал "рублеными схематическими фразами", а также ни разу не произнес фамилии жертв и заменял слово "убийство» словом "обвинение".

По данным издания, после вопроса следователей о том, к каким убийствам на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов он еще причастен, бывший глава региона вышел из себя. Фургал сжал губы, у него изменился тембр голоса и сбилось дыхание.

Отмечается, что Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды.

Напомним, ранее Фургал заявил, что считает уголовное дело против себя полностью заказным. По словам бывшего главы региона, у следствия нет никаких доказательств его причастности к преступлениям.

В марте член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила о жалобах Сергея Фургала на давление со стороны следователей. Кроме того он заявил, что хочет сделать заявление для СМИ о том, какие именно нарушения его прав допускает следствие.