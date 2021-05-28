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Происшествия Свердловская область
охрана, телевизор, Янукович (2014) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге сотрудника ЧОП отправили в колонию за превышение полномочий

Суд в Екатеринбурге вынес приговор сотруднику частной охранной организации. Его признали виновным в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 23 февраля прошлого года: ЧОПовцы, охранявшие строительный объект ЖК "Цветной Бульвар", решили задержать мужчину, работавшего на стройке. Причиной стало то, что тот распивал спиртное на охраняемой территории.

Рабочий попытался уйти, но один из охранников нанес ему не менее пяти ударов кулаком в область лица. В результате мужчина получил травмы, которые экспертом расценены как тяжкий вред здоровью.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес сотруднику ЧОП приговор: три года в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в организациях, ведущих частную охранную деятельность, и заниматься ей на срок два года.

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Теги: охранник, суд, приговор, Екатеринбург



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