28 Мая 2021
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Наука и техника За рубежом
Резервуары с водой на японской АЭС Фукусима (2021) | Фото: Kyodo news

Сброс воды с АЭС "Фукусима" в океан могут отложить до весны 2023 года

На японской АЭС "Фукусима 1" начинается установка дополнительных ёмкостей для хранения заражённой радиацией воды. Китайское издание "Пэнпай синьвэнь" сообщает, что к монтажу готовятся 23 резервуара, способные, в общей сложности, вместить до 30 тысяч тонн воды.
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В среднем с повреждённой атомной станции набирается 140 тонн радиоактивной воды ежедневно, так что дополнительных ёмкостей хватит примерно ещё на семь месяцев.

Ранее власти Японии сообщали, что имеющихся ёмкостей хватит лишь до осени следующего года. Теперь сброс радиоактивной воды в море можно будет отложить до весны 2023 г.

Однако проблема дальнейшего хранения не решена до сих пор, а позиция Токио по-прежнему заключается в том, чтобы разбавить заражённую воду, после чего слить её в Тихий океан. Как уверяют эксперты, концентрация радиоактивных веществ будет безопасной, но с этим согласны далеко не все. Против выступают не только соседи Страны восходящего Солнца, но и японские же рыбаки.

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Теги: Япония, Фукусима, радиация, АЭС



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