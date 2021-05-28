Медведчук выиграл суд у советника Авакова: он не "агент ФСБ"

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук выиграл суд у советника главы МВД страны Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства. Об этом говорится в заявлении партии со ссылкой на решение суда.

Оболонский районный суд Киева признал клеветой заявления Шкиряка о том, что Медведчук "представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе", "агент российских спецслужб", "прямой агентом ФСБ и открытый рупор российско-террористических банд" и что он был завербован КГБ СССР еще в студенческие годы.

Суд обязал Шкиряка в течение 10 дней опровергнуть свои слова на странице в Facebook путем публикации резолютивной части данного решения, так как клевету он распространял именно в Facebook. Также суд обязал ООО "ТРК "112-ТВ" в тот же срок предоставить представителю Медведчука эфирное время для опровержения распространенной Шкиряком недостоверной информации.

Примечательно, что клеветнические высказывания Шкиряка были сделаны еще в 2016 году. Почему суд длился так долго, неизвестно.

Напомним, Медведчук до 9 июля находится под домашним арестом по делу о "госизмене".