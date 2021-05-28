"Течет тоненькая струйка": глава Каменского района прокомментировал рэп детей про отключение воды

Глава Каменского района Сергей Белоусов прокомментировал рэп – ролик от детей села Позариха. Отметим, что несколько мальчиков и девочек креативно зачитали речетатив, о том с какими сложностями жители сталкиваются из-за отсутствия воды. Примечательно, что юные дарования в своем насущном произведении отметили, что хотят "дать под зад" тем, кто отключил воду. Между тем, по словам чиновника холодная вода не прекращала бежать. Но тоненькой струйкой. Об этом Белоусов сказал корреспонденту Накануне.RU.

"Рэп детей я уже слышал и ролик смотрел. Нехорошо детей вовлекать в подобные ситуации. Я хорошо знаю, кто это сделал и зачем это сделал. Холодная вода на территории села Позариха все эти дни была. Да давление там снижается, в том числе и от высокой температуры. Но холодная вода не отключалась: течет тоненькая струйка. Горячая вода отключена на ремонт. На руководство ТК "Система" я еще сегодня воздействовал, и они обещали включить воду. Возможно сегодня даже. По поводу того, что старый детский сад не работает это действительно так. Там нет нагревателей. Кстати, те 25 детишек из старого детского сада переведены в новый детский сад. Так что услуга оказывается. В этом ролике много неправды . Но дети не виноваты", - изложил свою версию Белоусов.

Также, по его словам, в ролике много вещей, не соответствующих действительности.

"Неправда в ролике и в том, что люди берут воду в ручье. Это не так. В период большого водоразбора не до всех квартир доходит вода. Вода подавалась во все дни. Я обзванивал своих сотрудников, проживающих на территории. Они сказали, что у них есть вода. Мне не задали ни одного вопроса по холодной воде", - подытожил глава района.