28 Мая 2021
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В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

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Политика За рубежом
Самолет Ryanair (2021) | Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press

ICAO заявила о начале расследования ситуации с бортом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) объявила о начале расследования ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

В заявлении подчеркивается также важность установления фактов произошедшего "и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством — членом ICAO международного авиационного права".

Все заинтересованные государства — члены ICAO призываются к сотрудничеству в рамках расследования, передает Regnum.

Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин заявил, что Москва поддерживает позицию Минска в том, что нужно провести международное расследование после экстренной посадки в Белоруссии самолета авиакомпании Ryanair. Он призвал не "политизировать ситуацию".

Европа требует независимого расследования, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, в отношении Белоруссии будут введены новые санкции.

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Теги: ICAO, Ryanair, Минск



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