28 Мая 2021
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Экономика Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Свердловский арбитраж заново рассмотрит дело о банкротстве Центра международной торговли

Суд заново рассмотрит дело о банкротстве ООО "Центр международной торговли Екатеринбург".
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Напомним, в ноябре прошлого года организация подала заявление о своем банкротстве. Но суд пришел к выводу, что данные требования имеют "управленческий и корпоративный характер", а признаков банкротства нет, и производство было прекращено.

В феврале 2021 года "Центр международной торговли Екатеринбург" подал апелляционную жалобу на это решение. Как сообщается в электронной картотеке дел, 17-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения.

Тогда организация обратилась с кассационной жалобой уже в Арбитражный суд Уральского округа. На этой неделе тот вынес вердикт: определение Арбитражного суда Свердловской области и постановление 17-го арбитражного апелляционного суда по делу отменить. Само дело будет направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд региона.

Когда может состояться заседание, пока неизвестно.

По некоторым данным, Центр международной торговли может быть связан с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым.

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Теги: суд, банкротство, дело, Екатеринбург



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