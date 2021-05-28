28 Мая 2021
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Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Перми руководителю ТСЖ грозит срок за смерть горожанки под сошедшим с крыши снегом

В Перми вскоре начнётся рассмотрение уголовного дела председателя правления товарищества собственников жилья "Костычева, 17", которой вменяют смерть горожанки под сошедшим с крыши снегом, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с 28 февраля 2019 по 18 марта 2021 гг. обвиняемая оказала услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей. Из-за этого 18 марта этого года снег с крыши упал на проходившую мимо пострадавшую. Она умерла от травм.

Дело ушло в суд.

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Теги: Пермь, снег, смерть



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