В Перми руководителю ТСЖ грозит срок за смерть горожанки под сошедшим с крыши снегом

В Перми вскоре начнётся рассмотрение уголовного дела председателя правления товарищества собственников жилья "Костычева, 17", которой вменяют смерть горожанки под сошедшим с крыши снегом, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с 28 февраля 2019 по 18 марта 2021 гг. обвиняемая оказала услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей. Из-за этого 18 марта этого года снег с крыши упал на проходившую мимо пострадавшую. Она умерла от травм.

Дело ушло в суд.