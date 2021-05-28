В Славянске введена военная диктатура, горсовет распущен

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Славянске военно-гражданской администрации (ВГА). Полномочия городского совета и мэра досрочно прекращены, а в городе официально установлена военная диктатура.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях просил Киев прекратить полномочия городского совета и назначить внеочередные выборы, так как он мешает принятию ряда решений. В феврале Зеленский уже образовал в оккупированной ВСУ части Донбасса более десятка ВГА, введя военную диктатуру в некоторых городах и поселках, в том числе в Авдеевке, Красногоровке, Марьинке. Теперь дошла очередь до города - символа сопротивления.

Лях, который состоит в "Оппозиционном блоке", обратился к председателю "Донецкой" ОГА Павлу Кириленко с просьбой назначить перевыборы горсовета и мэра, но для этого временно ввести военную диктатуру. Он заявил, что не может работать с горсоветом. В нем больше всего депутатов от "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ). Напомним, "Оппозиционный блок" был расколот олигархом Ринатом Ахметовым накануне президентских выборов, и нынешний "Оппоблок" ориентируется на него, в том время как ОПЗЖ - на нормализацию отношений с Россией.

В ОПЗЖ очень резко отреагировали на это решение и заявили, что под этим предлогом можно установить военную диктатуру везде. Реакция ОПЗЖ понятна: партия выиграла местные выборы в октябре 2020 года, получив 14 мандатов из 38, но через полгода Киев лишил ее победы.

"Решать политические конфликты должны граждане на выборах, а не военно-гражданские администрации. Очередной акт наступления на местное самоуправление со стороны Зе-власти возмутителен. Власть продолжила идти диктаторским путем", - говорится в заявлении.

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко назвал это "расправой над местным самоуправлением".

Некоторые отмечают, что Киев уже не знает, что ему делать на фоне полной дискредитации новой власти. Так, в горсовете Славянска у "слуг народа" только 6 мандатов из 38.

"Страх потерять власть настолько сильный, что в ход идут самые циничные и мерзкие методы", – заявил депутат ОПЗЖ Сергей Ларин.

"Сегодня пришли за Славянском и ввели там военный режим, завтра это могут сделать в любом другом городе Украины", - сказала депутат Наталья Королевская.

Указ Зеленского теоретически можно оспорить в Конституционном суде, но тот фактически парализован самим Зеленским, который уже много месяцев ведет войну с ним, пытаясь посадить туда полностью подконтрольных судей.

Бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко уверен, что введение военной диктатуры в Славянске - это надолго. Показательно, что все это делается "демократичным" Зеленским, который накануне выборов заявил, что хотел бы видеть Украину "офигенной либеральной очень свободной страной".