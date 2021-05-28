Оппозиционный медиамагнат Гонконга получил новый срок

В Гонконге продолжается серия дел по несанкционированным акциям 2019 года. Сегодня был оглашён приговор ещё нескольким лидерам оппозиции. Восемь обвиняемых получили сроки от 14 до 18 месяцев.

Как сообщает South China Morning Post, среди осуждённых — бывший депутат Законодательного совета Гонконга Син Чунгкай, он приговорён к 18 месяцам лишения свободы. Кроме того, на скамье подсудимых оказался Джимми Лай (он же Ли Чжиин) — влиятельный бизнесмен и создатель нескольких оппозиционных медиаресурсов.

Лай известен тем, что ранее встречался с высокопоставленными американскими чиновниками, в частности, его принимали вице-президент США Майкл Пенс и Госсекретарь Майк Помпео. Через подконтрольную Лаю прессу происходила координация целого ряда протестных акций. Кроме того, пожилой предприниматель и лично выходил на митинги, а также встречался с американскими политиками.

В апреле, после первого суда, наблюдатели отмечали, что сравнительно мягкое наказание для него связано с почтенным возрастом осужденного. Теперь же по эпизоду 1 октября 2019 года срок увеличивается практически в два раза.

Напомним, в 2019 году в Гонконге проходила серия акций против законопроекта об экстрадиции, предложенного правительством Гонконга, позднее отозванного. В случае принятия законопроекта об экстрадиции местные власти могли использовать его, чтобы задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашений об экстрадиции, включая материковый Китай и Тайвань. У граждан Гонконга были опасения, что законопроект поставит жителей Гонконга и приезжих под юрисдикцию материкового Китая, что подорвёт автономию региона и ограничит права граждан.