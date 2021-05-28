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Политика За рубежом
Гонконгский оппозиционер Джимми Лай (2019) | Фото: hk.news.appledaily.com

Оппозиционный медиамагнат Гонконга получил новый срок

В Гонконге продолжается серия дел по несанкционированным акциям 2019 года. Сегодня был оглашён приговор ещё нескольким лидерам оппозиции. Восемь обвиняемых получили сроки от 14 до 18 месяцев.
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Как сообщает South China Morning Post, среди осуждённых — бывший депутат Законодательного совета Гонконга Син Чунгкай, он приговорён к 18 месяцам лишения свободы. Кроме того, на скамье подсудимых оказался Джимми Лай (он же Ли Чжиин) — влиятельный бизнесмен и создатель нескольких оппозиционных медиаресурсов.

Лай известен тем, что ранее встречался с высокопоставленными американскими чиновниками, в частности, его принимали вице-президент США Майкл Пенс и Госсекретарь Майк Помпео. Через подконтрольную Лаю прессу происходила координация целого ряда протестных акций. Кроме того, пожилой предприниматель и лично выходил на митинги, а также встречался с американскими политиками.

В апреле, после первого суда, наблюдатели отмечали, что сравнительно мягкое наказание для него связано с почтенным возрастом осужденного. Теперь же по эпизоду 1 октября 2019 года срок увеличивается практически в два раза.

Напомним, в 2019 году в Гонконге проходила серия акций против законопроекта об экстрадиции, предложенного правительством Гонконга, позднее отозванного. В случае принятия законопроекта об экстрадиции местные власти могли использовать его, чтобы задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашений об экстрадиции, включая материковый Китай и Тайвань. У граждан Гонконга были опасения, что законопроект поставит жителей Гонконга и приезжих под юрисдикцию материкового Китая, что подорвёт автономию региона и ограничит права граждан.

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Теги: Гонконг, оппозиция, Лай



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