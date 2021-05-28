28 Мая 2021
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Общество Свердловская область
сосны, югра, природа, лето, лес, лесная дорога (2020) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Евгений Куйвашев запретил посещать свердловские леса до 10 июня

В связи с введением особого противопожарного режима на территории Свердловской области, посещение гражданами лесов ограничено с 29 мая по 10 июня. Соответствующие изменения в постановление внес глава региона Евгений Куйвашев.

"Установить по 10 июня ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области и леса, находящегося в государственной собственности Свердловской области", - говорится в постановлении.

При этом ограничения не распространяются на граждан, индивидуальных предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Также ограничения не действуют на проезд транспортных средств через земли лесного фонда по автомобильным дорогам общего пользования, но только с соблюдением правил пожарной безопасности.

Согласно документу, граждане могут получить разрешение на пребывание в лесах и въезд на их территорию. Для этого необходимо обратиться в региональную диспетчерскую службу государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" по единому телефонному номеру Федерального агентства лесного хозяйства - 8 800 100 94 00; или телефонам: (343) 258 33 83, (343) 258 65 94. После этого обращения граждан будут рассмотрены.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима, жители области не могут использовать открытый огонь, разводить костры (в том числе и в металлических емкостях/бочках/баках/мангалах и других приспособлениях). В случае нарушения требований пожарной безопасности, гражданин будет вынужден оплатить штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб., должностное лицо – от 15 до 30 тыс. руб. и юридическое лицо – от 200 до 400 тыс. руб.

Правоохранители также напоминают о возможной уголовной ответственности за последствия необдуманных поступков по статье 167 УК Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Теги: пожар, леса, ограничения



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