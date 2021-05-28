28 Мая 2021
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Экономика В России
птицефабрика яйцо (2012) | Фото: Накануне.ru

Минсельхоз отреагировал на сообщения о риске дефицита яиц

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке, ситуацию с птицеводческой продукцией в ведомстве считают стабильной.

По данным министерства, в начале года цены производителей на куриные яйца активно росли, но теперь заметно снизились.

В Минсельхозе заверили, что ситуация с ценами останется стабильной благодаря новым мерам поддержки птицеводческой отрасли, сообщает Regnum.

Ранее российские производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию.

Производители объясняют ситуацию сезонным сокращением спроса после Пасхи, а также с существенным ростом издержек. Не исключено, что некоторые компании в таких условиях сократят поголовье несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.

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Теги: минсельхоз, куриные яица, дефицит яиц



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