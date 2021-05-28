28 Мая 2021
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Политика Курганская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывшему руководителю зауральского Росреестра вынесли приговор

В Кургане суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя Управления Росреестра по региону. Он признан виновным совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР. 

С 1 июня 2013 по 31 января 2020 осужденный организовал премирование определенного круга подчиненных ему сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству для использования по указанию осужденного, в целях, не связанных со служебной деятельностью управления. Таким способом было собрано более 620 тыс. руб.

В ходе следствия вину в совершении указанного преступления он признал полностью, причиненный ущерб возместил.

Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительный и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года 6 месяцев.

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Теги: росреестр, приговор



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