Пермский край более чем в два раза сократил госдолг, выросший в период пандемии

Пермский край с начала года более чем в два раза сократил госдолг за счет погашения коммерческих кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Губернатор сообщил о погашении всех коммерческих кредитов, которые власти брали в банках.

"В частности, мы получаем поддержку "Сбера", у нас остались казначейские кредиты. Мы сейчас максимально подходим под те инициативы, которые озвучил президент России Федеральному собранию", - сообщил Махонин, имея ввиду инфраструктурные займы, которые смогут получить регионы со сдержанной кредитной политикой.

Сообщается, что госдолг в Прикамье вырос в 2020 г. Власти Пермского края увеличили объем долга, чтобы сохранить все социальные обязательства в период пандемии. Благодаря росту налоговых поступлений задолженность удалось снизить.

Так, в начале года объем госдолга составлял 40,9 млрд руб., из них кредиты "Сбербанка" - 26 млрд руб. На 1 апреля сумма долга уменьшилась до 17,9 млрд руб., доля кредитов Сбербанка снизилась до 3 млрд руб. Сумма кредитов из федерального бюджета осталась на прежнем уровне - 14,9 млрд руб.

Добавим также, что правительство Прикамья заключило соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, документ подписан губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

В соглашении говорится о долгосрочном сотрудничестве в таких сферах как цифровизация региона, внедрение современных технологий, повышение качества образования.