Пермский край более чем в два раза сократил госдолг, выросший в период пандемии

28 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
Махонин, Греф, соглашение (2021) | Фото: permkrai.ru

Пермский край более чем в два раза сократил госдолг, выросший в период пандемии

Пермский край с начала года более чем в два раза сократил госдолг за счет погашения коммерческих кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Губернатор сообщил о погашении всех коммерческих кредитов, которые власти брали в банках.

"В частности, мы получаем поддержку "Сбера", у нас остались казначейские кредиты. Мы сейчас максимально подходим под те инициативы, которые озвучил президент России Федеральному собранию", - сообщил Махонин, имея ввиду инфраструктурные займы, которые смогут получить регионы со сдержанной кредитной политикой.

Сообщается, что госдолг в Прикамье вырос в 2020 г. Власти Пермского края увеличили объем долга, чтобы сохранить все социальные обязательства в период пандемии. Благодаря росту налоговых поступлений задолженность удалось снизить.

Так, в начале года объем госдолга составлял 40,9 млрд руб., из них кредиты "Сбербанка" - 26 млрд руб. На 1 апреля сумма долга уменьшилась до 17,9 млрд руб., доля кредитов Сбербанка снизилась до 3 млрд руб. Сумма кредитов из федерального бюджета осталась на прежнем уровне - 14,9 млрд руб.

Добавим также, что правительство Прикамья заключило соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, документ подписан губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

В соглашении говорится о долгосрочном сотрудничестве в таких сферах как цифровизация региона, внедрение современных технологий, повышение качества образования.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Махонин, Греф, соглашение, госдолг, кредиты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети