28 Мая 2021
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Общество
пенсионное удостоверение, деньги (2016) | Фото: vsluh.ru

Россияне определили необходимый для накоплений в старости доход

Большинству россиян (43%) хватило бы зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы делать накопления и реализовать свои планы до наступления пенсии. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

9% опрошенных заявили, что дохода в размере 50 тысяч рублей в месяц достаточно для накоплений на старость.

Еще 19% смогут откладывать на пенсию с 50-70 тысяч рублей.

Из всех опрошенных долгосрочные накопления делают только 20%, 30% планируют начать копить в ближайшее время.

Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что три четверти жителей крупных российских городов (75,5%) не откладывают деньги на будущую пенсию.

Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.

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Теги: накопления, старость, пенсия, россияне



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