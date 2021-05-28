Свердловские предприятия увеличили выпуск облигаций в 2021 году на 1,5 миллиарда

В Свердловской области отмечается ускоренный рост экономики, который спровоцировал рынок облигаций и увеличил их выпуск на 1,5 млрд руб. Таким образом, если в 2020 г. местные предприятия выпустили облигации на 5,7 млрд руб., в этом году их количество увеличилось до 7,2 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, данные показатели помогут привлечь к вопросам энергетики, строительства и жилищно-коммунальной инфраструктуры инвестиции, в том числе и от частных лиц.

"В течение первого квартала 2021 г. мы активно работали над задачей, поставленной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по повышению эффективности поддержки инвестиционной деятельности и привлечению новых инструментов для предприятий. Так, успешно развивается рынок облигационных инструментов, как альтернатива рынку банковских продуктов. Так, объем выпуска облигаций за последние три года составил 31 млрд руб. Предприятия активно привлекают облигационные займы для решения задач инвестиционного характера, модернизации производства, ввода в эксплуатацию новых объектов", – сказал Александр Высокинский.

При этом по объему выпуска облигаций в структуре эмитентов более 70% занимает строительство и девелопмент, энергетика, торговля и сфера услуг. На данный момент в обращении находятся бумаги 13 свердловских предприятий.

"Российский рынок рублевых облигаций в 2020 году в целом выдержал давление как внешних, так и внутренних факторов. Рекордная эмиссия во всех сегментах рынка, включая корпоративные облигации, стала ответной реакцией на рост расходов компаний на борьбу с пандемией коронавируса. При этом у долгового рынка есть перспективы роста. Например, за счет выпуска облигаций можно финансировать региональные и муниципальные инфраструктурные проекты", – отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

В прошлом году Уральским ГУ Банка России с министерством инвестиций и развития Свердловской области провели анализ, который показал, что на муниципальном уровне реализуются достаточно капиталоемкие проекты, 28 из которых могут быть профинансированы за счет выпуска облигаций.

Крупнейшие эмитенты облигаций Свердловской области – МРСК Урала – 13,6 млрд руб., УОМЗ и ЭНЕЛ – по 5 млрд руб.