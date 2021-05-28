СМИ: Турция заблокировала жесткую резолюцию НАТО по Белоруссии, заставив смягчить ее

Турция заставила НАТО смягчить резолюцию по Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием одного из координаторов массовых беспорядков Романа Протасевича. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

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Резолюция оказалась менее резкой, чем ожидалось на фоне заявлений отдельных глав стран. Никаких карательных мер, на которых настаивали страны Прибалтики и Польша, не было принято. Турция настаивала на том, чтобы призыв к новым санкциям против Белоруссии был исключен, равно как и требование освобождения "политических заключенных". Также Турция не позволила включить фразу об угрозе приостановки сотрудничества НАТО с Белоруссией. То есть Минск продолжает сохранять отношения с альянсом.

Причиной такой позиции Турции стало желание не портить отношения с Россией, тем более в преддверии туристического сезона, когда многие россияне могут приехать в Турцию.

В сухом остатке НАТО просто осудило посадку самолета, заявив, что это неприемлемо и требует расследования.

Политолог Сергей Михеев отмечает, что Белоруссия формально не нарушила никаких правил. А в Европе в 2013 году посадили даже самолет с президентом Боливии, чтобы обыскать его. Спикер МИД РФ Мария Захарова упомянула об этом так:

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США … либо не должно шокировать аналогичное поведение других".