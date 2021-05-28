28 Мая 2021
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Общество
Китай, коронавирус (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

NY Times сообщила о наличии у США данных о происхождении коронавируса

Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть ряд еще не проверенных данных о происхождении коронавируса, пишет газета New York Times.

По данным издания, для лучшего понимания данной информации требуется дополнительный компьютерный анализ.

Речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки коронавируса.

Ранее США призвали ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая, пишет Regnum.

"Первая фаза инициированного ВОЗ исследования источника COVID-19 была недостаточной и незавершенной", — говорится в заявлении постпреда США при ООН.

На днях республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. После этого президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток.

В США в начала пандемии звучали заявления, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории. Однако позже глава бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента США Эллен Маккарти заявила, что ее ведомство не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса.

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Теги: сша, коронавирус, происхождение коронавируса



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