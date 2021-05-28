В Екатеринбурге раскрыли два убийства 20-летней давности

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в совершении убийств 20 лет тому назад. Раскрыть их удалось только сейчас.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, первое преступление было совершено 24 мая 2001 года: пьяный уралец через балкон второго этажа залез в квартиру к пенсионерке 1919 года рождения и напал на бабушку. Он нанес ей металлическим пестом несколько ударов в область головы, в результате пожилая женщина скончалась на месте. После этого убийца открыл дверь в квартиру своему подельнику. Добычей злоумышленников стали всего 700 рублей.

Затем в ночь на 24 августа 2001 года на пересечении улиц Металлургов и Викулова в Екатеринбурге он совершил нападение на 31-летнюю женщину. Оттащив потерпевшую в кусты, разбойник потребовал отдать ему все. Жертва вырвалась, но нападавший догнал ее и нанес один удар в область спины со стороны сердца. Женщина упала на землю лицом вниз и через некоторое время скончалась на месте преступления. Убийца похитил золотую цепочку, 200 рублей и женскую сумочку.

Как сообщил руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Георгий Койнов, изначально раскрыть эти преступления не представилось возможным. Однако в 2020 году сотрудниками СКР и полиции были тщательно проанализированы материалы уголовных дел, возбужденных после убийств пенсионерки и женщины.

"Было установлено, что в материалах имеются вещественные доказательства, по которым можно назначить дополнительные судебные экспертизы, проведение которых было невозможным в начале 2000-х годов. В результате экспертизы (в частности, молекулярно-генетическая) были назначены и проведены, что позволило получить доказательство причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого ему преступления", - рассказал Койнов.

Следователь добавил, что на тот момент злоумышленник уже находился в местах лишения свободы за серию особо тяжких преступлений. Он не стал отрицать свою вину по новым эпизодам и признался в содеянном.

А вот как ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Оперативное сопровождение в расследовании этой криминальной истории осуществляли оперуполномоченные управления уголовного розыска регионального Главка МВД из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет. В убийстве двух женщин обвиняется фактически рецидивист с большим количеством статей УК, в том числе убийство, разбой, незаконный оборот оружия или боеприпасов, угроза убийством, кража и другие. Данный гражданин уже находится в местах лишения свободы, в 2002 году его осудили пожизненно. Два новых эпизода лишь пополнят список его злодеяний. Профессионализм сыщиков и следователей СКР, не позволивших душегубу остаться безнаказанным, лишний раз подтвердил актуальность известной в народе поговорки: "Сколько веревочке не виться, конец будет", - отметил полковник Горелых.

Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.