СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход воздушного пространства Белоруссии

Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Росавиация обсуждает вопрос по изменению маршрутов из европейских государств.

Ранее уже несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.