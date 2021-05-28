28 Мая 2021
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Общество В России
Самолет Ryanair (2021) | Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press

СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход воздушного пространства Белоруссии

Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Росавиация обсуждает вопрос по изменению маршрутов из европейских государств.

Ранее уже несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

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Теги: россия, белоруссия, рейсы из европы



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