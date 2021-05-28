28 Мая 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" впервые полетит из "Кольцово" на российские курорты

Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" впервые открывает рейсы на российские черноморские курорты из аэропорта "Кольцово". Первые полеты из Екатеринбурга запланированы уже на сегодня – в Сочи и Симферополь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, всего авиаперевозчик будет осуществлять полеты в сочи семь раз в неделю: понедельник, вторник и пятница – в 16.20, четверг и суббота – в 20.30, среда – 18.20 и воскресенье – 18.25. В Симферополь из Екатеринбурга можно улететь ежедневно, кроме вторника. А по понедельникам и пятницам "Аэрофлот" осуществляет сразу два рейса. Время вылета зависит от дня недели и периода выполнения рейса.

Отправиться в Анапу можно уже завтра – полеты также будут осуществляться ежедневно, кроме понедельника: по вторникам – в 4.25 или 7.20, по четвергам и субботам – в 16.45, по средам и пятницам – в 20.55 и воскресеньям – в 8.35.

Начиная с 20 июня по четвергам и воскресеньям авиакомпания планирует выполнять рейсы в Геленджик. Время вылета в 08:20 по местному времени.

Полеты по всем направлениям будут выполняться на самолетах Airbus A320 вместимостью до 158 пассажиров. Время в пути составит чуть более трех часов. С приходом на эти направления нового авиаперевозчика общее количество рейсов из Кольцово на российские черноморские курорты в июне достигнет 21 в сутки.

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Теги: Аэрофлот, Кольцово, российские курорты



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