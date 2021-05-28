28 Мая 2021
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наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

Свердловчанка устроила дебош в аэропорту Тюмени

В аэропорту Тюмени задержана дебоширка из Свердловской области. Она оказывала сопротивление полицейским.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сначала женщина курила в неположенном месте в здании аэровокзала аэропорта Рощино. Сотрудники транспортной полиции отвели ее в дежурную часть. Однако по пути свердловчанка стала нарушать общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью.

Доставленная в дежурную часть 45-летняя жительница Нижней Туры продолжила хулиганские действия, а также попыталась оказать сопротивление полицейским. В итоге на нее составили административный протокол.

Позже материалы передали в следственные органы. Там в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителям власти).

Сейчас проводится расследование.

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Теги: дебош, Тюмень, аэропорт



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