Свердловчанка устроила дебош в аэропорту Тюмени

В аэропорту Тюмени задержана дебоширка из Свердловской области. Она оказывала сопротивление полицейским.

Читайте также: Свердловский авиадебошир избил пассажира самолета и напал на полицейского

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сначала женщина курила в неположенном месте в здании аэровокзала аэропорта Рощино. Сотрудники транспортной полиции отвели ее в дежурную часть. Однако по пути свердловчанка стала нарушать общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью.

Доставленная в дежурную часть 45-летняя жительница Нижней Туры продолжила хулиганские действия, а также попыталась оказать сопротивление полицейским. В итоге на нее составили административный протокол.

Позже материалы передали в следственные органы. Там в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителям власти).

Сейчас проводится расследование.