28 Мая 2021
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Ирбитская птицефабрика (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

СМИ: производители сообщили о риске дефицита яиц

Российские производители куриных яиц попросили Минпромторг решить вопрос проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию.

Производители объясняют ситуацию сезонным сокращением спроса после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

К 26 мая яйца первой категории в опте подешевели на 19,5% по сравнению с апрелем, а второй категории – на 10,9%. Ритейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36–45 руб. за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49–52 руб.

Долго работать в убыток производители яиц не смогут. Не исключено, что некоторые компании в таких условиях сократят поголовье несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.

Национальный союз птицеводов сейчас обсуждает с Минсельхозом и Минпромторгом вопрос о том, как улучшить коммуникацию с сетями, чтобы не допускать скачков цены как вверх, так и вниз. При этом об административном регулировании речи не идет, пишут "Ведомости". 

Напомним, на неделе с 18 по 24 мая, по данным Росстата, куриные яйца подешевели на 2,3%.

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Теги: яйца, продукты, цены



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