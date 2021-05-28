28 Мая 2021
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жкх водоканал вода кран (2007) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура Екатеринбурга ведет проверку после подтопления жилых домов

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку после порыва трубопровода холодного водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, авария произошла 27 мая на пересечении улиц Татищева и Плотников, в результате чего подтоплены семь частных домов. Аварийная бригада устраняет последствия аварии. Ее планируется полностью ликвидировать до 29 мая.

В настоящее время отключена холодная вода в шести двухэтажных домах. Жителям организован подвоз воды.

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Теги: Екатеринбург, подтопление, авария, дома



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